La corsa alla Regione parte dalle primarie per il centrosinistra e nel giorno del primo confronto fra i tre candidati dell’area progressista torna la discussione sul Reddito di Cittadinanza

L’affondo di Barbara Floridia

“Il redditto di cittadinanza non è solo un validissimo argine alla povertà, come in queste ore ha certificato pure l’Istat, ma anche uno strumento per sottrarre manovalanza alla mafia e alla criminalità: le recenti intercettazioni dei boss a Palermo parlano chiaro. Anche secondo loro, in sostanza, è difficile reclutare ‘picciutteddi’, che, grazie al reddito, possono contare su un’entrata sicura senza avere l’acqua alla gola” sostiene la candidata del M5S alla presidenza della Regione.

“Certo – afferma la sottosegretaria al ministero dell’Istruzione, impegnata in questi giorni nel tour elettorale per le primarie del centrosinistra – il reddito di cittadinanza può e deve essere migliorato, ma abolire questo strumento, come chiedono tante forze politiche che continuano a picconarlo, è da folli. Equivarrebbe a gettare sul lastrico tante famiglie e a fare un grandissimo favore alla mafia”.

La sera del primo confronto a Palermo

La giornata è quella del primo confronto Chinnici-Fava-Floridia, i tre candidati. Si tratta della prima assemblea tematica con i tre candidati della coalizione progressista alle “Presidenziali22”, Caterina Chinnici per il Partito Democratico, Barbara Floridia per il Movimento Cinque Stelle e Claudio Fava. Il confronto, che si articolerà sui temi dell’antimafia, dell’anticorruzione e della trasparenza, si terrà a partire dalle ore 18 al PYC (Palermo Youth Centre), che si trova all’interno di Villa Trabia a Palermo.

Il confronto in diretta streaming

Il confronto sarà anche trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Claudio Fava (facebook.com/ClaudioFava2022), del Movimento 5 Stelle Sicilia (facebook.com/MoVimento5StelleSicilia) e del PD Sicilia (facebook.com/pdsicilia).Le presidenziali prevedono 6 confronti, incluso quello di domenica: lunedi 11 a Ragusa, il 17 ad Agrigento, il 18 a Messina, il 20 a Gela e il 21 a Catania. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 18. Il voto è in programma sabato 23 luglio. Per votare occorre registrarsi, entro il 21 luglio, sul portale www.presidenziali22.it (sia per il voto online sia per il voto ai gazebo).