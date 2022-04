Toti "Ex rettore è persona coerente"

“Per la Sicilia credo che il buon senso debba prevalere. Per quanto riguarda la Regione, ritengo che un governatore che ha finito il suo mandato, facendo bene, debba essere riconfermato”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine della presentazione delle liste di Italia al Centro.

Toti prosegue la sua analisi esprimendo consenso per l’ex rettore Roberto Lagalla. Di fatto, Coraggio Italia “molla” Francesco Cascio.

“A Palermo guardo con simpatia la candidatura dell’ex rettore Lagalla – sottolinea – che è una persona sicuramente coerente con la nostra area politica certamente stimata nella regione. Lo decideremo con gli amici siciliani da qua a poco tempo”.

“Sicilia fotografia di un centrodestra che ha bisogno del tagliando”

E conclude: “La Sicilia mi sembra, in tutta franchezza, la fotografia di un Centrodestra che ha bisogno di un importante tagliando e che qualcuno continua a far finta che non sia così”.

Messina “Lagalla migliore proposta da offrire ai palermitani”

Manlio Messina, assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sostiene Lagalla e ringrazia Carolina Varchi per la scelta di appoggiare l’ex rettore ed ex assessore regionale. “La decisione dei vertici di Fratelli d’Italia di sostenere a Palermo la candidatura di Roberto Lagalla, che ho avuto modo di apprezzare nel suo impegno come assessore regionale all’istruzione formazione del governo Musumeci, è sicuramente la migliore proposta che come partito potevamo offrire ai palermitani. Fratelli d’Italia deve essere grata a Carolina Varchi per il suo generoso gesto volto a favorire l’unità del centrodestra e la sintesi su Palermo e la Sicilia”.

Milazzo “Scelta Varchi di grande maturità, Lagalla candidato autorevole”

“La scelta di Carolina Varchi di ritirare la sua candidatura per la corsa a Palazzo delle Aquile denota grande maturità e responsabilità politica per favorire l’unità del centrodestra, così come la decisione di Fratelli d’Italia di sostenere la candidatura a sindaco di Roberto Lagalla è senz’altro la strada migliore per offrire alla città di Palermo una guida di indubbia autorevolezza e indiscusse capacità, che rappresenta la proiezione del buon governo regionale sul territorio”. Lo dice in una nota Giuseppe Milazzo, eurodeputato di Fratelli d’Italia.

Amata “Grati a Carolina Varchi, convergere su Lagalla soluzione migliore”

Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars ringrazia Carolina Varchi per aver fatto un passo indietro nella corsa a sindaco del capoluogo siciliano. “Esprimo la mia gratitudine all’onorevole Carolina Varchi per la sua decisione di ritirare la propria candidatura di Fratelli d’Italia a sindaco di Palermo dimostrando con il suo gesto la volontà di voler favorire l’unità del centrodestra. Convergere sul professore Roberto Lagalla, che tanto bene ha fatto nel suo ruolo di assessore del governo Musumeci e che vanta un’esperienza di prim’ordine sia a livello professionale come medico che come rettore dell’Università degli studi di Palermo, oggi è la soluzione migliore nell’ottica di una coalizione che vogliamo sempre unita”.