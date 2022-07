Fatto l’accordo nel centrodestra si chiude anche la partita dei 221 collegi uninominali. In base alla riforma del 2020, infatti, le nuove Camere sono state sottoposte ad una importante cura dimagrante. Sono in Sicilia si passa da 61 deputati e senatori da eleggere a 48 complessivi. Inoltre il sistema diventa misto, ovvero si eleggeranno, nell’isola, 18 deputati e senatori in collegi uninominali e 30 con il sistema proporzionale scegliendo da liste da 5 nomi per il Senato, da 10 per la Camera. Attenzione puntata sulle politiche e regionali rinviate a naturale scadenza

L’intesa per spartire le candidature

L’intesa sul criterio della loro distribuzione si baserà sulla selezione dei candidati più competitivi in base al consenso attribuito ai partiti. In sostanza: 98 collegi vedranno un candidato unitario espressione di FdI, 70 della Lega, 42 di Forza Italia, compreso l’Udc, e 11 saranno appannaggio di candidati di Noi con l’Italia più Coraggio Italia.

I collegi in Sicilia

In Sicilia non potrà in nessun caso avvenire più il 61 a 0 di antica memoria. I collegi, infatti, adesso sono 48 e solo 18 di questi (fra Camera e Senato) sono uninominali. Gli altri vedranno elezioni con il proporzionale.

Sicilia 1

Per la Camera la Sicilia è divisa in due. La circoscrizione Sicilia 1 è composta dalle province di Agrigento, Palermo, Trapani e Caltanissetta, quest’ultima ad eccezione del comune di Niscemi. In questo territorio si eleggeranno 15 deputati 5 dei quali in collegi uninominali, gli altri col proporzionale. I collegi uninominali sono Palermo-Ustica; Palermo -Monreale, Bagheria, Gela; Agrigento.

Sicilia 2

La circoscrizione orientale eleggerà, invece, 17 deputati, 6 con il sistema uninominale nei collegi di Ragusa, del Calatino; di Catania; di Siracusa; ancora Barcellona Pozzo di Gotto (che giunge fino alla provincia di Enna) e Messina che comprende le isole Eolie.

Senato, circoscrizione unica

Sedici i senatori che saranno eletti nella circoscrizione unica della Sicilia. 6 in altrettanti collegi uninominali a Palermo; Marsala; Gela; Catania; Siracusa e Messina.

Il proporzionale

Dieci sono i seggi da attribuire con il proporzionale. Due le aree con 5 eletti per ciascuna: la prima comprendere le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.; la seconda quelle di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

La scelta dei 18 ‘campioni’ per l’uninominale

Adesso inizia la trattativa per scegliere i 18 candidati unici nei collegi uninominali e sarà una partita tutt’altro che semplice visto le tante aspirazioni e considerato che quasi due terzi di questi collegi vengono considerati ‘porti sicuri’ del centro destra e dunque conquistare la candidatura unitaria è già un grande passo verso un posto alla camera o al Senato