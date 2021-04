Si terranno oggi pomeriggio, davanti al gip di Trapani Caterina Brignone , gli interrogatori di garanzia, dei tre indagati, finiti agli arresti domiciliari, nell’inchiesta sui dati falsi sulla pandemia in Sicilia comunicati all’Istituto Superiore di Sanità.

Davanti al gip compariranno la dirigente generale del Dasoe, il Dipartimento per la Sanità della Regione siciliana, Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano e il dipendente di una società che si occupa della gestione informatica dei dati dell’assessorato Emilio Madonia.

Martedì scorso l’ex regionale assessore alla Salute della Sicilia Ruggero Razza, che è indagato per falso ideologico, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dopo gli interrogatori il fascicolo, aperto dai magistrati di Trapani, verrà trasmesso alla Procura di Palermo, competente per territorio a indagare sulla vicenda.