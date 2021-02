Lo ha deciso il sil sindaco Gaetano Di Chiara

In aumento i casi tra gli studenti e gli insegnanti nelle scuole, con possibili quattro positivi Covid19 con variante inglese, e il sindaco di Villabate Gaetano di Chiara chiude gli istituti scolastici per una settimana.

“Una scelta dovuta agli ultimi tamponi eseguiti in questi giorni agli studenti e agli insegnanti – dice il sindaco – Nel corso degli ultimi screening trovavamo un o due positivi, questa volta i casi sono stati di più.

Per questo di concerto con l’Asp abbiamo deciso eseguire una profonda disinfestazione dei plessi e i tamponi a tutta la popolazione scolastica. In questo modo potremmo aprire le scuole tra una settimana. I positivi in paese erano 200 adesso sono calati a 117”.