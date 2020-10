la seconda ondata del virus mette sotto pressione gli ospedali della città

La seconda ondata di Covid19 sta mettendo sotto pressione gli ospedali palermitani.

“Le terapie intensive sono la parte più critica dell’assistenza. Al momento la situazione non è emergenziale però potrebbe diventarlo tra 15 – 20 giorni. La situazione è seria, non è semplicissimo smistare i pazienti. Ci sono manovre che devono essere fatte per assicurare la dimissione e prendere un paziente nuovo”.

Lo ha dichiarato ieri Antonio Cascio, direttore dell’Unità Operativa Malattie Infettive del Policlinico di Palermo, ospite della seconda puntata della 16esima edizione di Casa Minutella su BlogSicilia.it.

Difficile la situazione all’ospedale Civico. Come si legge sul Giornale di Sicilia, il pronto soccorso del nosocomio potrebbe restare aperto per accogliere solo i malati Covid19, indirizzando gli altri pazienti negli altri ospedali della città. Il più grande pronto soccorso di Palermo ha infatti la necessità di garantire prestazioni migliori a persone con gravi difficoltà respiratorie.

L’area di emergenza del Civico dispone di 31 posti, che non appena si liberano vengono immediatamente occupati da altri pazienti Covid19 da curare.

Tanto che è stato necessario trasferire otto pazienti all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.

I problemi al Civico però rimangono e la nuova ondata di positivi ha bisogno di cure immediate, ed è proprio al Civico che ci sono il personale qualificato ed i ventilatori polmonari per i casi più gravi di Covid19.

L’ultimo bollettino sui contagi, aggiornato a ieri pomeriggio, non lascia ben sperare, è infatti nuovo record di malati.

Sono 796 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 8540 gli attuali positivi, 640 più rispetto al giorno precedente. Di questi 677 sono i ricoverati: 588 in regime ordinario e 89 in terapia intensiva con un incremento di 6 ricoveri rispetto al giorno precedente. 7.863 persone si trovano in isolamento domiciliare. Anche ieri si sono registrate nuove vittime, sono ben 8 i decessi che portano il totale a 397. I guariti sono 98. I tamponi effettuati sono 7.732.

I ricoveri sono in crescita, e se questo trend dovesse continuare, il pronto soccorso del Civico verrebbe destinato solo ai casi Covid19, mentre Villa Sofia dovrebbe occuparsi di seguire i ricoveri normali con l’aiuto dell’Ingrassia, del Buccheri la Ferla e del Policlinico.

Massimo Geraci, direttore del pronto soccorso dell’ospedale Civico spiega ancora al Giornale di Sicilia: “La crisi di lunedì scorso è parzialmente rientrata ma ancora gestiamo pazienti Covid, sia pure con meno stress rispetto a un paio di giorni fa. Non saprei dire se e quando ritorneremo alla normalità: continuiamo a dimettere e a ricoverare positivi con una rotazione continua, se non si abbassa la curva dei nuovi contagi è un circolo che è complicato bloccare”.

Nel frattempo, sono 92 gli infermieri che hanno partecipato alla selezione pubblica indetta dall’Azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” nell’ambito degli “Interventi per l’emergenza da Covid-19 e che saranno immessi in servizio subito (previa accettazione).

Il bando indetto, in linea con le misure straordinarie di reclutamento (delibera n. 1265 del 09/10/2020), nella ratio di fronteggiare l’emergenza da Coronavirus e per garantire con urgenza i livelli essenziali di assistenza, comprese le cure intensive e subintensive necessarie alla cura dei pazienti affetti dal virus, ha trovato, pertanto, sollecita risposta.

Si tratta di incarichi di lavoro autonomo, libero professionale e co.co.co. Durata fino al 31 dicembre 2020, “prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza”.

L’elenco dei candidati, come da “presa d’atto” n. 1312 del 22 ottobre 2020, è consultabile sul sito web aziendale.