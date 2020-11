Il provvedimento alla luce delle note dell'Asp

E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune una nuova ordinanza sindacale, la n. 82 del 13/11/2020, con la quale il sindaco Filippo Maria Tripoli dispone la proroga della chiusura delle scuole del primo ciclo di studi (Direzioni Didattiche, Scuole Medie Statali e Istituti Comprensivi), scuole dell’infanzia del territorio comunale di Bagheria per sei giorni, dal 16 al 21 novembre 2020, prorogabile nei casi di ulteriore emergenza sanitaria, fatta eccezione tranne che per gli asili nido da 0 a 36 mesi.

Nell’ordinanza sindacale si fa riferimento alle due note di Asp – Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale di Prevenzione di Bagheria inviate ai Sindaci del Distretto Socio Sanitario 39, con le quali, nella prima, si comunica che “il 13% di tutti i positivi del distretto è in età scolare con ripercussioni sulla gestione delle attività didattiche, della possibile diffusione del contagio all’interno delle classi in maniera esponenziale e dei tempi per i tamponi”, nella seconda nota di ieri, 12 novembre, si legge: “la positività al COVID 19 del Distretto, dei soggetti della fascia età 0-13 anni è complessivamente del 13,7% (99/722); i positivi, della medesima fascia d’età raggiungono quindi il 14,7% (71/481) a Bagheria.

Dal momento quindi che si è verificato un aumento percentuale dei positivi in fascia 0-13 che può svolgere un ruolo molto importante nella trasmissione del virus SARS 2 dalla famiglia alla scuola e viceversa, con notevoli ripercussioni sulla salute delle fasce più fragili il sindaco Tripoli ha disposto la proroga della chiusura delle scuole del primo ciclo di studi a Bagheria.

A questo si aggiunge il fatto che nella nota dell’ASP si legge che sono ancora in attesa di effettuare i tamponi rapidi 14 classi della scuola primaria, che 8 classi sono in isolamento fiduciario e che infine 2 classi non sono state esitate dalla segnalazione del 30 ottobre.