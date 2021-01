"scelta importante per interrompere la catena di contagio"

Vaccinati gli insegnanti che lavorano all’interno dell’ospedale dei Bambini di Palermo grazie ad una convenzione con l’ufficio scolastico regionale e l’azienda ospedaliera Civico.

“È stata una scelta importante per interrompere la catena di contagio del virus – dice Marilù Furnari della direzione sanitaria – Gli insegnanti in ospedale fanno parte integrante del processo di cura dei bambini. La scuola in ospedale va avanti da 25 anni”.

Non ci sono aule e classi nella scuola in ospedale. Un lavoro complesso e i docenti possono contare su supporto psicologico. La didattica a distanza ha creato grossi problemi e in alcuni reparti come l’oncologico è stata permessa la didattica in presenza.

“Il rapporto è sempre uno a uno – dice un’insegnante – anche perché sono ragazzi che vengono da classi diversi e istituti diversi”. Un lavoro delicato. “Siamo un ponte tra la malattia e la guarigione” , aggiunge un’altra docente.