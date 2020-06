la sfilata di moda si è tenuta al centro direzionale di palermo

Ancora un successo della nota stilista internazionale, la palermitana Ivana Todaro, che ha presentato le sue ultime creazioni al Centro Direzionale di Palermo, mercoledì 10 giugno.

A indossare i vari abiti, valorizzandoli ulteriormente, è stata la giovane e bella modella palermitana Aryanna Madonia dotata di un particolare fascino e dalle curve sinuose.

Tra i numerosi capi presentati si segnalano: abito da cerimonia dorato a sirena, a sfasare, tutto lavorato con pietre preziose; tubino corto di colore turchese, taglio a vita con lavorazione in piqué e una caduta di organza color panna, sulla spalla; abito nero di organza con fantasia fiorata e pizzo; abito a sirena, taglio in vita con scollatura a farfalla, cintura lavorata in pietre preziose, taglio sul bacino e strascico a ruota (abito disegnato e creato osservando un quadro della pittrice toscana Paola Zannoni, ndr); abito da sposa a sirena con taglio centrale sui fianchi e centro dietro, lavorazione su corpetto lavorato a mano con pietre, cannette e swarovski e lavorazione a nudo su fondo schiena a tatuaggio.

Nella sala facevano bella mostra due opere (“La Corrida” e “La Primavera”) della pittrice Titty Ferlisi che, al suo attivo ha numerose partecipazioni a mostre in diverse città d’Italia e, realizzato dal Maestro Pensovecchio, il coloratissimo quadro (cm. 120×100) dal titolo “L’étoile”, dipinto nel 2018, ed esposto all’Istituto Platone, al Teatro Ranchibile, ad Isola delle Femmine ed inserito nel catalogo “Lo stato dell’Arte”, in occasione della 57ª Biennale di Venezia.

Il servizio fotografico è stato realizzato dagli esperti Aldo Di Vita e Davide Bandolo, mentre l’intera manifestazione è stata ripresa dal video maker Emanuele Nuccio. Trucco e parrucco curato, rispettivamente, dalla make-up artist Monia Pollara e da Agata Morreale. Ottima l’organizzazione della manifestazione curata da Giovanna Macaluso, super visore dell’evento e prima assistente, in collaborazione con l’assistente Marika Giallanza.

Uno shooting fotografico che è stato dunque occasione, per diversi artisti, di incontrarsi e confrontarsi.