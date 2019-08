Ecco il provvedimento

Sono in arrivo «misure straordinarie per le aree di crisi complessa della Sicilia, di Blutec, della Sardegna e Isernia.

E’ un decreto che riguarda la tutele del lavoro e le crisi d’impresa». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in diretta Facebook annunciando l’arrivo «forse mercoledì» sul tavolo del Consiglio dei ministri del decreto su ‘Tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali’, tra cui c’è anche la norma per mantenere aperta la sede di Napoli di Whirlpool.

In poche settimane, i riders «erano i lavoratori più sfruttati d’Italia, ora saranno quelli che avranno tutele». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio che in diretta Facebook, annuncia il decreto sulla «tutela del lavoro e risoluzione delle crisi aziendali».

«Abbiamo portato in questo decreto anche una norma importantissima: vogliamo restituire una parte degli stipendi di parlamentari Cinquestelle al fondo per il lavoro dei disabili. Esisteva questo fondo – ha spiegato – ma chi voleva fare una donazione non poteva perchè mancava un IBAN, adesso l’IBAN c’è e possiamo versare i soldi su questo fondo. L’obiettivo è però finanziare in legge di bilancio tutte le tutele che servono per i disabili».

«Continuiamo a lavorare sui fatti concreti e per dare risposte ai cittadini. Mi dicono che ho 150 tavoli di crisi aperte, è vero. Ma non le ho aperte io. Ma voi sapete che tutte queste crisi sono gestite da 5-6 persone in tutto al ministero? Questa cosa deve finire, infatti con il decreto potenziamo il tavolo di crisi», sottolinea.