Torna lo spettro crisi idrica nelle case di Palermo e provincia. N0n perché manchi l’acqua negli invasi ma per guasti e maltempo.

Nuovo stop all’erogazione dall’invaso del Poma

A seguito della elevata torbidità dell’acqua in uscita dalla diga regionale Poma, che ha superato i 2800 NTU (il valore massimo consentito per l’avvio agli impianti è 150 e il valore massimo per l’uso potabile è 4), i tecnici dell’AMAP hanno fermato stamattina l’impianto di potabilizzazione Jato a Partinico. Ciò comporterà una progressiva riduzione della pressione in tutti i comuni della fascia costiera Ovest e, se il problema non sarà superato entro le prossime 12/24 ore, anche per la zona nord della città di Palermo.

L’Amap ha avviato i necessari contatti con il Dipartimento regionale competente, per valutare l’avvio di operazioni di scarico dalla diga che possano ridurre la quantità di fango.

Un piano d’emergenza

In queste ore, sempre in raccordo con la Regione, proprietaria delle dighe, i tecnici di Amap stanno predisponendo un piano di emergenza per garantire a tutti i comuni interessati una fornitura minima stabile fino al superamento delle criticità. Non appena definito, il Piano sarà comunicato ai sindaci interessati e a tutta la cittadinanza.

L’emergenza fra venerdì e domenica scorsa

L’emergenza era già scoppiata venerdì scorso ed aveva raggiunto il suo apice domenica. La distribuzione era ripartita lunedì ma con davanti due giorni per far tornare a regime la distribuzione che si è normalizzata ieri sera

La ripartenza della distribuzione in provincia

La riapertura della distribuzione era avvenuta progressivamente partendo dai comuni costieri della zona est (Villabate, Ficarazzi e Santa Flavia) e alle zone di Bandita, Favara e Galletti della città di Palermo, tutte servite dall’acquedotto Nuovo Scillato riparato ieri. A Bagheria era ripartita lunedì mattina. La pressione si doveva regolarizzare in 24 ore circa ma che ne sono volute 36.

La distribuzione tornata alla normalità solo da qualche ora

Nel corso della notte fra domenica e lunedì era ripartita invece la distribuzione dal potabilizzatore Jato, dopo che per tutto il giorno si era proceduto alla pulizia delle condotte, che aveva riportato entro i limiti la torbidità dell’acqua in ingresso negli impianti. Una volta avviata la potabilizzazione, in circa 48 ore l’acqua ha raggiunto Palermo praticamente questa mattina, dopo che è riportata a pressione tutta la rete (circa 40 km di condutture da 1,5 metri di diametro). Ma la normalità non è durata più di qualche ora