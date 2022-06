Crolla un solaio in un appartamento del quartiere Noce a Palermo e due persone restano sotto le macerie. Dalle prime notizie sembra si tratti di un uomo ed una donna.

L’incidente in via Vespucci

L’incidente si è consumato in un appartamento di via Vespucci dove sembra fossero in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Per cause ancora da chiarire è crollato il solaio dell’appartamento e due persone, un uomo e una donna sono rimasti travolti.

Due persone sotto le macerie

I malcapitati sono stati estratti dalle macerie e trasportati in due diversi ospedali palermitani ma non si conoscono ancora le loro reali condizioni di salute

L’ultimo crollo in città a maggio

L’ultimo crollo noto in città a Palermo risale ad un mese fa e non ha causato vittime per una fortuita coincidenza.

In quel caso un balcone è caduto questa mattina attorno alle 5 in un palazzo di via Roma a Palermo. Il crollo si è verificato proprio di fronte al palazzo delle Poste. Per fortuna a quell’ora non passava nessuno.

Fosse successo di giorno sarebbero state altre le conseguenze. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la parte pericolante.

Verifiche dopo il cedimento

Dopo il cedimento del balcone i Vigili del Fuco sono stati impegnati in una lunga serie di verifiche verifica su tutti gli altri balconi molti dell’area molti dei quali già imbracati da teli di contenimento

Ad aprile il crollo di una palazzina al Borgo Vecchio

Ad aprile una palazzina era crollata al Borgo Vecchio e da allora c’è il rischio di ulteriori cedimenti nello stabile parzialmente crollato di via Ettore Ximenes, a fiaqnco della palazzina venuta già sempre all’interno del quartiere di Borgovecchio, a Palermo. A metterlo nero su bianco l’ufficio del Servizio Edilizia Pubblica, con un’ordinanza sottoscritta dai dirigenti Nicola Giaconia e Maurizio Pedicone. Nel documento si parla di “grave condizione di degrado delle strutture murarie residue, con alto rischio di ulteriori possibili crolli sulle sottostanti aree pubbliche”. Situazione che ha costretto gli uffici dell’Amministrazione a chiudere a lungo la strada al transito.

foto archivio