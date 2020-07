Non è solo la zona di viale Regione Siciliana a tenere impegnati i vigili del fuoco in queste ore a Palermo dopo il nubifragio che si è abbattuto ieri nel capoluogo siciliano.

Proseguono i controlli dei vigili del fuoco a Palermo dopo il nubifragio di ieri. I pompieri si trovano nella zona di Badia per mettere in sicurezza la zona dove un fiume di acqua e fango in via Alla Falconara ha sfondato alcuni muri delle abitazioni e ha trascinato a valle decine di auto. Numerosi i magazzini e i piani che sono stati invasi dal fiume di fango.

I pompieri sono intervenuti anche in via Traselli nei pressi della caserma Turba, dove è crollato un muro perimetrale.Le squadre di soccorso sono impegnate nella zona di via Montalbo dove i residenti hanno segnalato diverse crepe e lesioni in alcune palazzine e anche nella sede stradale.

Intanto la Rap, società comunale che gestisce la raccolta dei rifiuti, informa che “i servizi di raccolta in città stanno subendo dei ritardi a causa dei problemi di viabilità legati al nubifragio di ieri pomeriggio”.

I maggiori disagi si rilevano negli itinerari di raccolta prossimi alle vie vicine alla circonvallazione. “La viabilità compromessa – spiega – sta rendendo anche estremamente difficoltoso ai compattatori raggiungere, in entrambe le direzioni, i percorsi tra l’impianto di Bellolampo e la città”.

“A ciò si aggiunge – prosegue la nota – la necessità del riposizionamento di alcuni cassonetti travolti dalle forti precipitazioni di ieri”. “Tutto lo staff tecnico organizzativo di RAP è concentrato – fanno sapere il presidente Norata e il direttore generale Li Causi – a contenere il più possibile i disagi che si stanno registrando in città”