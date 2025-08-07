Un imprenditore del vino a Marineo è senza linea internet da 25 giorni nella sua azienda. Niente, mail, niente pec, niente pagamenti con il Pos e l’invio telematico degli scontrini. Nell’era della connessione l’azienda Buceci Vini di Marineo è sprofondata nel medioevo.

“Questi sono gli strumenti attraverso i quali oggi si lavora – dice Franco Calderone imprenditore di Marineo – Da circa 25 giorni non abbiamo linea internet e linea telefonica, perciò alle persone che vengono ad acquistare il vino direttamente in azienda, non possiamo dare la possibilità di effettuare i pagamenti tramite il decantato e obbligatorio Pos. La Tim giornalmente ci rassicura sul fatto che “domani” sicuramente la linea sarà ripristinata. Non specificano il secolo vergognatevi”.

Anche questa mattina doveva essere il giorno atteso, ma come si vede dalle luci del modem la linea è ancora guasta.