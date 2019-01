Da cinque giorni la mamma non ha notizie della figlia e chiede aiuto per ritrovarla. Anche alcuni amici hanno iniziato a condividere la foto per cercare di rintracciarla.

“Chiunque conosca mia figlia Miryam Sajeva è pregato di chiamarmi se la vede – ha scritto la madre Cinzia Di Lorenzo su Facebook -‘mi scoppia il cuore da 5 giorni non so più nulla. Aiutatemi. Ho allertato la polizia . stanotte 2 volanti l’hanno cercata insieme a me. Domani faccio scattare la denuncia di scomparsa di persona, se nessuno darà notizie”.