Sarebbero scappati da un terreno privato

Quattro uomini sono stati azzannati e feriti, alcuni anche in modo molto grave, da due pitbull nel lungomare di Terrasini, nel Palermitano. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale di Partinico e Villa Sofia. Hanno lesioni alle gambe, alle braccia e al volto. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini che stanno cercando di ricostruire quanto successo, gli agenti della polizia municipale di Terrasini e i veterinari che operano per conto dell’Asp nel canile del Comune.

Scappati da una proprietà privata

“I cani sono scappati da una proprietà privata e hanno aggredito stamattina prima il proprietario e poi un passante – dice il sindaco Giosuè Maniaci -. Gli animali sono riusciti ad uscire e hanno ferito le due persone. Poi hanno aggredito una terza persona che si trovava in spiaggia. Li abbiamo cercati tutta la mattina per catturarli”.

I due cani rintracciati

Nel frattempo entrambi i cani sono stati già rintracciati anche grazie all’intervento delle squadre animaliste di volontari che operano nel territorio e del personale del canile che operano all’interno della struttura di recente aperta nella stessa cittadina marinara. Le ricerche sono state a tamburo battente considerando la loro pericolosità e aggressività.

La ricostruzione dei fatti

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, ancora comunque nella sua dinamica non pienamente chiara, pare che i due cani dapprima abbiano aggredito un passante sul lungomare che ha avuto soltanto la sfortuna di trovarsi lì per caso a quell’ora, intorno alle 7,30. A rincorrere i due animali la stessa proprietaria di 42 anni che ha tentato in tutti i modi di calmarli ma non c’è riuscita, ed anche lei è stata ferita insieme ad un suo parente. Nel frattempo i cani hanno raggiunto la vicina spiaggia della “Maiduzza” e qui hanno completato l’opera aggredendo molto più pesantemente una quarta persona di 69 anni. Le ferite e le lesioni riportate sono state giudicate abbastanza gravi e per questo è astato trasferito d’urgenza al trauma center di Villa Sofia. La stessa proprietaria è stata denunciata.