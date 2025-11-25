È stata depositata oggi alle 15 all’Ars la mozione di sfiducia con carattere d’urgenza al presidente della Regione Renato Schifani con le 23 firme dei deputati di M5S, Pd e Controcorrente.

Presentata ufficialmente alla stampa mercoledì scorso, la mozione non era stata ancora consegnata alla segreteria generale dell’Ars, il Parlamento regionale. Il documento, che porta la firma di tutti i 23 deputati del fronte delle opposizioni, 11 dei 5 stelle, 11 del Pd e il solo Ismaele La Vardera di Controcorrente, una volta depositata dovrà essere presa in carico e analizzata dagli uffici legali, regolamento e di presidenza. Passaggi obbligatori per tutte le mozioni per poi essere inserite fra quelle calendarizzabili.

Il deposito annunciato per oggi

La mozione vede fisicamente la luce oggi, come annunciato dal coordinatore regionale dei 5 stelle nonché vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola durante la manifestazione di domenica scorsa, presente il leader nazionale del movimento Giuseppe Conte.

Sbrigata questa essenziale formalità è probabile che il documento sbarchi in conferenza dei capogruppo la prossima settimana.

Portarla subito in aula

“Ora la si porti subito in Aula per la discussione prima della Finanziaria. Schifani sarà costretto finalmente a ritrovare la strada per Sala d’Ercole che ha smarrito da tempo” dicono i rappresentanti dei gruppi di opposizione all’Ars Antonio De Luca (M5S), Michele Catanzaro (Pd) e Ismaele La Vardera (Controcorrente).

Cosa contiene

Si tratta di un documento semplice, in sole 3 cartelle. Le opposizioni spingono perché venga portata in aula prima che a Sala d’Ercole arrivi la Legge di stabilità col bilancio di previsione anche se sono coscienti di non avere i numeri per farla approvare.

Servono 36 voti, ai 23 firmatari la mozione si uniranno, probabilmente, i 3 deputati di Sud Chiama Nord, più per forma che per convinzione, ma all’appello mancheranno, comunque, dieci voti. Difficile, se non impossibile, raccattarli fra i banchi della maggioranza nonostante la convinzione di La Vardera.

Il Presidente Schifani ha già detto che non commenterà l’iniziativa delle opposizioni ma dirà in aula quello che è il suo pensiero politico su questo modo di procedere