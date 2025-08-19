Un detenuto ha picchiato sei agenti nel carcere Pagliarelli e sono stati trasportati tutti in ospedale con fratture e contusioni. Il carcerato ha appiccato le fiamme nella sua cella.

Una volta che i poliziotti penitenziari sono intervenuti li ha picchiati con un tondino di ferro che preso dalla finestra della cella. Uno dei poliziotti ha una frattura scomposta al metatarso.

L’episodio all’interno di una delle sezioni di alta sicurezza del carcere Pagliarelli. Secondo una prima ricostruzione il detenuto, di nazionalità nigeriana, sarebbe stato inviato recentemente dal carcere di piazza Cerulli di Trapani per “questioni di ordine e sicurezza”.

Già la scorsa settimana l’uomo si sarebbe reso protagonista di altri comportamenti violenti, in qualche modo contenuti dagli agenti di polizia penitenziaria, per i quali era stato messo alcuni giorni in isolamento. Gli agenti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Civico.