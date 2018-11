Il Vice Premier Luigi Di Maio è arrivato ai Cantieri Navali di Palermo per la sua visita programmata nella seconda giornata palermitana del Ministro del lavoro. Ieri la polemica sull’intera vicenda Corleone che oggi è stata chiusa sia per il silenzio pre elettorale che per le parole del nipote di Provenzano che non ci sta ad essere pietra dello scandalo.

Prima di iniziare la visita Di Maio ha parlato con i giornalisti “Su reddito di cittadinanza e riforma Fornero a quota 100 non si può ipotizzare alcuna riduzione della platea” ha detto rispondendo sulle eventuali modifiche alla manovra richieste da Bruxelles.

E sul governo “Mai parlato, né affrontato il tema di un rimpasto di governo, parlare di poltrone in questa fase è surreale” ha aggiunto il vice premier. Di Maio ha, poi, blindato il ministro Savona: “Savona fondamentale per il governo, questa squadra deve continuare ad andare avanti cosi”.

“Ieri lo spread stava scendendo, poi ha parlato Bankitalia ed è risalito. Bankitalia può dire ciò che vuole, per noi il rischio che lo spread rimanga così per anni non c’è, è una previsione sbagliata”.

E sul governo ha aggiunto “Ci fidiamo ciecamente l’uno dell’altro, lavoriamo fianco a fianco: poi c’è sempre questo racconto che lui fa le cose per fregare me e io per parare le sue fregature. Ma non è cosi”.

Su Salvini “Ci sentiamo dieci volte al giorno, non ho motivo di dubitare di lui” e su Giorgetti “è un po’ sotto attacco perché sta dando fastidio al Coni, che è stato il vero ministero dello sport”.

“La visita istituzionale del Ministro Luigi Di Maio a Palermo è una dimostrazione di attenzione verso il Sud che ha voglia di ripartire” dicono Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica, i parlamentari del MoVimento 5 Stelle di Palermo che hanno organizzato nell’ennesimo sbarco nel Capoluogo siciliano del ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, e Vicepresidente del Consiglio dei ministri nel Governo.

“A ora di pranzo – concludono i parlamentari – presenteremo al Ministro Di Maio uno spaccato della Palermo che produce, con circa 150 imprenditori locali che avranno modo di confrontarsi su temi importanti come quelli del lavoro e del rilancio dell’Isola”.