Castelbuono piange la morte del giovane Gabriele Allegra, di 26 anni, morto in un incidente stradale mentre percorreva la Statale 286 delle Madonie, all’altezza del chilometro 3, nei pressi di Castelbuono in sella alla sua moto di grossa cilindrata. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Il giovane di Castelbuono era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo. Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Un messaggio di cordoglio è apparso sulla pagina Facebook del Comune di Castelbuono: “La comunità di Castelbuono è profondamente addolorata per la tragica e prematura scomparsa di Gabriele Allegra, venuto a mancare all’età di 26 anni a seguito di un incidente in moto. Il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale si stringono con affetto alla famiglia Allegra in questo momento di immenso dolore, esprimendo le più sentite condoglianze per una perdita che ha scosso l’intera cittadinanza. Gabriele era un giovane stimato e benvoluto da tutti, ricordato per la sua grande educazione e la sua natura affabile.

Due anni fa, durante il servizio civile, abbiamo avuto il privilegio di averlo al nostro fianco. Con la sua straordinaria creatività, Gabriele ha lasciato un segno tangibile nel nostro Comune, dimostrando il suo talento innato e la sua dedizione. La sua inventiva non è mai passata inosservata. La sua assenza lascerà un vuoto profondo in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le doti umane. L’Amministrazione Comunale si unisce al lutto della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno voluto bene a Gabriele, ricordandone il sorriso e l’impegno che metteva in ogni cosa”.