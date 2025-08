E’ morto Gioacchino Pollicino, Iachino per i suoi affezionati clienti, che ogni giorno trovavano la quarume, frattaglie e panino con la milza di ottima qualità.

In tanti da tutta Palermo si fermavano nel negozio per assaggiare quelle delizie della tradizione palermitana. Un punto di riferimento per tantissimi.

E oggi si è visto l’affetto attorno al commerciante. Fuochi ‘artificio e tanti si sono fermati con la bara dell’uomo davanti al negozio chiuso per lutto con un disegno dei nipoti per l’amato noto.

Tanti si sono ritrovati davanti al negozio. Per tanti una notizia inattesa e che ha lasciato tanto dolore. “Non me l’aspettavo fratellone mio hai lasciato un vuoto nel nostro cuore che dolore immenso- scrive la sorella Giusy – Un uomo di altri tempi amato e rispettato da tutti”.

“Condoglianze sono del parere che le persone si rispettano in vita – scrive Meri – mia dispiace tantissimo eri una persona buona e gentile”.