Ore di ansia per i 3 feriti

Questa mattina la cittadina di Villafrati, nel Palermitano, si è svegliata nello sconforto. Nella notte un tragico incidente, avvenuto all’altezza di Bolognetta, ha portato via due giovani concittadini: Ruben Salvatore Saccio, di 25 anni e Samuele Cusimano, 21enne. Secondo le prime indiscrezioni l’auto in cui i due si trovavano a bordo si sarebbe scontrata contro una cisterna. Gli altri tre ragazzi che erano in macchina con Scaccio e Cusimano sono in ospedale, uno è in condizioni gravissime.

Centinaia di commenti sui social

La notizia ha in pochi minuti fatto il giro di Villafrati e dopo non molto è rimbalzata sui social network, dove centinaia di utenti si sono stretti al dolore delle famiglie e dei molti amici dei due ragazzi, descritti come solari, gentili e sempre disponibili ad aiutare il prossimo. “Non si può morire così giovani, – scrive su Facebook una donna – è uno strazio leggere una notizia del genere, adesso da lassù vegliate i vostri amici e i vostri parenti, ne avranno bisogno per sopportare il vuoto che avete lasciato…”.

Chiusa la strada dell’incidente, illeso il conducente della cisterna

La statale è stata temporaneamente chiusa il tratto, in entrambe le direzioni, al km 239 a Bolognetta. Sono previste deviazioni: per i veicoli in direzione Catania uscita al km 239,500 (Bivio Bolognetta), per i veicoli in direzione Palermo uscita al km 238,500. Illeso il guidatore della cisterna. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri. La strada è ancora chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi per accertare le responsabilità.

Muore 17enne dopo 4 mesi di agonia

Scicli piange la scomparsa di Valerio Pacetto, il giovane di 17 anni rimasto vittima di un grave incidente stradale lo scorso 20 agosto. Dopo quattro mesi di lotta tra la vita e la morte al Policlinico di Catania, il ragazzo si è spento nel pomeriggio, lasciando la comunità sgomenta.

L’incidente e il ricovero

Il tragico incidente avvenne in contrada “Balatelle”, sulla strada che collega Scicli a Cava d’Aliga, intorno alle 21.30. Valerio, a bordo del suo scooter, stava rientrando a casa quando si è scontrato con un’automobile guidata da un altro giovane. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da richiedere il trasferimento dall’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica al Policlinico di Catania.

