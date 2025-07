Una donna di 42 anni è stata investita a Monreale in via Venero. L’impatto è avvenuto con un autovettura. La vittima in gravi condizioni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Ingrassia a Palermo dai sanitari del 118. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale del Comune di Monreale.

Sono intervenuti anche i carabinieri.

Incidente mortale a Capaci

Incidente mortale a Capaci (Palermo). Un uomo di 82 anni Giuseppe Troia è morto investito da uno grosso scooter sulla statale 113. Ferito in gravi condizioni anche l’uomo alla guida dello scooter trasportato all’ospedale Villa Sofia. La vittima abitava in Armando Diaz a pochi passi dal luogo dell’incidente. Stava tornando a casa.

Dopo l’impatto il mezzo è finito distante oltre 100 metri dal luogo dell’impatto. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. I medici hanno tentato di tutto per rianimare l’anziano investito, ma non c’è stato nulla da fare. La statale è chiusa e i rilievi sono condotti dai carabinieri.