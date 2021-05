Tragedia in centro città

Muore investita donna di 48 anni

L’incidente al semaforo fra via Libertà e via Notarbartolo

Investita e uccisa mentre attraversa la strada in pieno centro città in corrispondenza del semaforo fra via Libertà, via Emanuele Notarbartolo e via Duca della Verdura. Il grave incidente si è verificato nella prima parte della mattina di oggi ed ha causato il blocco del traffico per tutto il resto della mattina.

La vittima

Vittima dell’incidente è una donna di 48 anni (non 38 come si era appreso in un primo momento) investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali e rimasta a terra. Nonostante l’intervento del 118 la donna è morta sul posto e per questo è stata disposta l’ispezione da parte del medico legale ed il corpo, coperto, è rimasto in strada.

Ricostruzione in corso anche attraverso i filmati delle telecamere

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto ad un passaggio regolato da un semaforo e coperto anche dal sistema di telecamere di videosorveglianza della città. Bisognerà ricostruire chi dei due fra il pedone e il mezzo investitore non ha rispettato il rosso elemento essenziale per comprendere e assegnare le responsabilità.

Traffico impazzito

La strada è stata chiusa con il nastro e isolata per impedire il passaggio anche pedonale proprio a causa della presenza della vittima rimasta in strada, anche se coperta, per consentire i rilievi medico legali e tecnici dopo aver constatato la morte. I mezzi provenienti da via Libertà sono stati tutti dirottati su via Notarbartolo ed il traffico è letteralmente impazzito.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili urbani, il personale sanitario del 118 che ha tentato di soccorrere la malcapitata per la quale non c’è stato nulla da fare e personale addetto al traffico e alla manutenzione stradale per interdire la circolazione.