Aperta un'inchiesta

La procura ha aperto un’inchiesta sulla morte di Katia Calì 42 anni. La donna ieri si è sentita male in casa in via Antonio De Curtis allo Zen di Palermo. E’ stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118. La donna era in arresto cardiaco. L’ambulanza è arrivata dall’ospedale Civico.

Gli altri mezzi erano bloccati davanti al pronto soccorso di Palermo ingolfati dalle operazioni di ricovero. L’ambulanza partita dall’ospedale Civico alle 16.48 è arrivata allo Zen 2 alle 17.08. La donna portata a Villa Sofia è morta poco dopo. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma in ospedale dove i parenti hanno protestato per i tempi d’attesa dei soccorsi ritenuti troppo lunghi. La salma di Katia Calì è stata portata alla medicina legale del Policlinico per l’autopsia disposta dal magistrato.

Da quanto si apprende succede sempre più spesso che le ambulanze sono costrette a percorrere tanti chilometri in città. Il pronto soccorso di Villa Sofia nella zona occidentale della città da solo non riesce più a fronteggiare l’emergenza nella sua zona di competenza. E’ perennemente in sovraffollamento.

E così capita spesso che i pazienti vengano dirottati negli altri nosocomi anche dall’altro lato della città come il Civico, il Policlinico, Ingrassia e Buccheri La Ferla. “Davanti al pronto soccorso – dice un operatore del 118 – si formano lunghe code di ambulanze in attesa di affidare i pazienti ai medici del pronto soccorso. E questo rende davvero difficile il lavoro dei sanitari del 118 e della loro centrale operativa. Ormai l’emergenza non è più il Covid, ma l’assistenza sanitaria quotidiana. Il pronto soccorso dell’ospedale Cervello destinato ai pazienti Covid non ha più quelle pressioni in piena pandemia”.