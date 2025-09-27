Momenti di grande paura a Isola delle Femmine, dove una donna è rimasta intrappolata con la propria auto nel sottopasso della statale 113, completamente allagato a causa delle abbondanti piogge che si sono abbattute sulla zona nelle ultime ore.

L’auto, ormai quasi completamente sommersa, è stata notata da alcuni passanti e da un autista del pullman della ditta Gap bus.it, che ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Isola delle Femmine, la polizia municipale e i volontari della Protezione Civile Capaci Torretta Anvvfc.

Grazie al pronto intervento e al coraggio dei soccorritori, la donna è stata tratta in salvo: visibilmente sotto shock, è stata presa in braccio dall’autista del pullman Giuseppe Paterna e portata al sicuro, lontano dall’acqua che nel frattempo continuava a salire. Nessuna conseguenza fisica per lei, ma tanta paura.

La statale nella zona di Isola delle Femmine è rimasta chiusa mentre a Palermo si sono registrati ancora allagamenti e gravi disagi per la circolazione.