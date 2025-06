Grazie all’intervento tempestivo di un carabiniere libero dal servizio e di una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Carini, è stato impedito a una donna di lanciarsi nel vuoto da un cavalcavia dell’autostrada Palermo – Mazara del Vallo.

E’ successo questa mattina quando il militare che percorreva l’autostrada a bordo della propria macchina, ha notato una donna che dopo aver oltrepassato la barriera di protezione di un cavalcavia si era seduta con le gambe a penzoloni nel vuoto.

Il militare si è fermato e si è arrampicato lungo la scarpata autostradale per raggiungere la donna con la quale è riuscito a instaurare un dialogo. Una donna che ha assistito alla scena ha chiamato i soccorsi.

Una pattuglia del radiomobile ha così raggiunto il cavalcavia dando manforte al collega in borghese, impegnato in una difficile trattativa. Approfittando di un attimo di distrazione, i tre carabinieri hanno afferrato la donna e sono riusciti a trarla in salvo. La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.