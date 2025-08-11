Dramma a Carini. Una ragazza di 20 anni è stata trovata morta in casa. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Villagrazia in una villetta in via Carburangeli e hanno trovato la giovane senza vita. I sanitari del 118 hanno constatato la morte.

Nell’abitazione sono arrivati parenti e amici della ragazza molto conosciuta in paese.

Tantissimo il dolore per quanti la conoscevano. Sono in corso accertamenti per stabilire la causa del decesso, ma al momento in esclude nessuna pista compresa quella del gesto estremo anche se inspiegabile per chi conosceva la giovane.