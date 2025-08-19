Un uomo di 49 anni palermitano si è lanciato da Ponte Corleone a Palermo. L’umo è stato soccorso dai vigili del fuoco arrivati con più squadre e dalla polizia.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che sono passati e hanno visto l’uomo che si arrampicava nella ringhiera.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il medico legale ha constatato la morte. La salma è stata riconsegnata alla famiglia.

Non si conoscono i motivi che hanno portato l’uomo a compiere l’estremo gesto.