Dramma al centro Poseidon di Carini. Una donna si è accasciata mentre stava per entrare al centro commerciale. Un malore improvviso che ha fatto scattare i soccorsi.

I primi sanitari del 118 arrivati hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per cercare di raggiungere quanto prima l’ospedale.

Se trasportata in ambulanza rischiava di morire. La donna sarebbe stata colta da infarto. Prima del decollo i medici hanno cercato di rianimarla per stabilizzarla e consentire così di fare arrivare ossigeno al cervello.

Sono stati attimi drammatici. In tanti hanno assistito alla scena. In queste ore come sempre il centro commerciale è pieno di clienti.

Sono intervenuti anche i carabinieri per garantire l’intervento in sicurezza dei medici.