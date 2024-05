Un uomo di 57 anni è morto in un incendio divampato in un palazzo in via Michele Cipolla. Le fiamme hanno distrutto l’appartamento al sesto piano.

L’edificio è stato evacuato e i vigili del fuoco hanno impiegato ore per spegnere le fiamme.

Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.

Muore folgorata nella sua casa in via Umberto Giordano

Sarebbe morta folgorata e da quell’incidente fatale avrebbe avuto origine l’ incendio di ieri sera, in via Umberto Giordano a Palermo.

La ricostruzione è ancora parziale ma la vicenda sembra indirizzata ad essere classificata come un terribile incidente domestico. Una donna, Maria Uliana, 86, anni, è stata trovata morta dai vigili del fuoco, che erano riusciti ad entrare in casa per spegnere il rogo che sarebbe divampato intorno alle 19.30 di ieri giovedì 28 marzo. La donna sarebbe morta folgorata, e la scossa avrebbe poi provocato l’incendio. L’anziana, quindi, non sarebbe stata uccisa dal fumo e dalle fiamme. I pompieri hanno trovato il corpo della donna, ustionata, dopo che le fiamme erano state spente.

Palazzo non è stato evacuato

Sono intervenuti oltre ai pompieri anche i carabinieri, gli agenti di polizia e i sanitari del 118. La strada è rimasta chiusa per ore con grande allarme nel quartiere ma alla fine non è stato necessario evacuare il palazzo e la viabilità è stata ripristinata anche se le tracce dell’incendio sono chiaramente visibili.

I vigili del fuoco stanno ancora lavorando alle operazioni di bonifica mentre sono iniziati anche i rilievi per verificare la teoria del guasto elettrico che sta alla base della folgorazione della malcapitata e dell’incendio .

L’incendio a Bagheria

Qualche giorno fa un incendio era divampato tra via Maresciallo Aiello e via Parisi in un terreno che si trova nei pressi del centro commerciale The Bagh a Bagheria. I vigili del fuoco ancora non hanno del tutto spento l’incendio.

In fiamme è andata una sorta di discarica a cielo aperto dove sono stati accatastati mobili, materiale ferroso e rifiuti di ogni sorta. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con i carabinieri e gli agenti di polizia.

Nella zona si è alzata una densa colonna di fumo. Le fiamme, grazie all’intervento dei pompieri, non si sono propagate fino all’edificio che ospita il centro commerciale, fermandosi ai margini del parcheggio. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo che appare quasi certamente doloso.