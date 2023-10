Uomo di 87 anni è caduto la scorsa notte dalla finestra del quinto piano di uno stabile. L’immobile da cui è avvenuto l’incidente è adibito a casa di cura E’ successo attorno alle cinque del mattino in viale Lazio.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte e gli agenti di polizia che indagano per accertare se vi siano o meno responsabilità da parte della struttura. Da comprendere, infatti, le cause dell’incidente.

Un episodio simile qualche giorno fa

Un incidente simile era avvenuto non distante da quello odierno una decina di giorni fa. Istanti di paura si erano registrati in via Val di Mazara 27 a Palermo, dove una donna, in quel caso, era caduta giù dal balcone del terzo piano di uno stabile. Sul posto polizia e due ambulanze. Anche in questo caso si sono svolte indagini per comprendere cosa sia accaduto.

Soccorsa dai sanitari del 118 la donna appariva ancora vigile. È stata trasportata in ambulanza al vicino ospedale di Villa Sofia in codice rosso. Anche questo appartamento è adibito a casa di riposo

Caduta frenata da pensilina

La donna sembra sia caduta da un balcone del terzo piano. La sua caduta è stata frenata da una pensilina sulla quale ha urtato prima di finire a terra.

Il giorno precedente un tentato suicidio

Solo il giorno prima dell’incidente di via Val di Mazara gli agenti di polizia del commissariato Zisa avevano salvato una giovane palermitana che stava lanciandosi dal balcone Con una corda attorno al collo.

I poliziotti sono riusciti ad entrare in casa e bloccare all’ultimo momento la giovane che già aveva superato la ringhiera. Attimi concitati. Era arrivata la segnalazione al 112.

E’ successo nella zona viale Regione Siciliana nord ovest. Gli agenti sono saliti in casa delle giovane e per pochi secondi hanno evitato la tragedia. La giovane è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e portata in ospedale e affidata ai medici e agli psicologi.