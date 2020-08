Drammatico incidente stradale a Carini. Una Toyota Yaris è andata in fiamme subito dopo lo scontro avvenuto per cause in via di accertamento

Nel violento urto tre automobilisti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118 arrivati nella zona con tre diversi mezzi di soccorso.

Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco che hanno messo in salvo gli occupanti della vettura e spento le fiamme.

Le indagini sull’accaduto sono condotte dai Carabinieri della compagnia di Carini che hanno eseguito i rilievi tecnici per accertare le cause dell’incidente e del consguente incendio e le responsabilità.

Negli ultimi giorni sono stati ben quattro i gravi incidenti registrati nel palermitano l’ultimo dei quali è avvenuto a Bagheria nel quale un ragazzo di 16 anni è rimasto gravememte ferito nel corso dello scotnro avvenuto inv ia Dante. Il minore era a bordo di uno scooter che si è scontrato con una vettura in via Dante. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all’ospedale Civico dove è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico.

In precedenza si erano registrati ben due invesimenti pedonali, uno allo Sperone ed un secondo a falsomiele quest’ultimo con il coinvolgimento di una tredicenne.

Entrambi hanno fatto regiustrare la fiuga degli investitori. nel porimo caso i vigili urbani dovranno chiarire come siano andate le cose e dove si trovasse esattamente il pedone al momento dell’impatto. Ci sarebbe già un testimone che avrebbe assistito alla scena riuscendo a fornire alcune indicazioni utili agli investigatori per risalire all’identità della persona scappata su un’auto di piccola cilindrata. Ma altri avrebbero assistito all’incidente che non si sono presentati agli agenti.

il secondo caso è successo a Falsomiele in via dell’Airone a Palermo. La ragazzina era in bicicletta quando è stata investita da un’auto, che poi si è allontanata senza prestare soccorso ma presentandlosi in seguito agli investigatori

