E’ morto anche il secondo giovane coinvolto a Carini (Palermo) in corso Italia. Giovanni Lo Coco 22 anni è stato trasportato la notte di venerdì in ospedale in gravissime condizioni. Nell’incidente a bordo del TMax era già deceduto Antonio Russo, 19 anni.

I due stavano percorrendo la strada al centro del paese quando hanno perso il controllo della potente moto finendo contro il marciapiede. Giovanni Lo Coco è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici il cuore ha smesso di battere. .

I funerali di Antonio Russo si sono svolti sabato pomeriggio alla Chiesa del Sacro Cuore, gremita di giovani, amici e familiari stretti nel dolore per una perdita così improvvisa. Oggi, la notizia della morte anche di Giovanni getta di nuovo la cittadinanza nello sconforto.

In segno di lutto, la Congregazione della Madonna del Carmine ha deciso di annullare i giochi d’artificio previsti in via Passo d’Acqua, durante la processione della Vergine. Un gesto di rispetto verso le famiglie distrutte dal dolore.

“Che la Beata Vergine Maria – ha scritto il responsabile della Congregazione *Pino Mignano – possa accogliere e custodire queste giovani anime e portare conforto ai loro cari”.

Un’intera comunità si stringe nel dolore per due vite spezzate troppo presto.