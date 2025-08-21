Due giovanissimi sono morti in un incidente stradale a Palermo in via Duca degli Abbruzzi a Palermo. Le vittime sono Gabriel Aliberti di 17 anni e Alessandro Lopriore di 21 anni entrambi di Palermo.

Il primo residente a Brancaccio il secondo in via Trabucco. Nello scontro tra due moto è rimasto ferito un terzo giovane di 16 anni. L’impatto frontale è avvenuto in via Duca degli Abruzzi, proprio davanti alla Palazzina Cinese.

Inutili i soccorsi, i due giovani sono morti sul colpo. Sono arrivate sul luogo dell’incidente quattro ambulanze e gli agenti della polizia municipale. La strada è stata temporaneamente chiusa per effettuare i rilievi.