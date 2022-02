Nello scontro tra un autocarro e un Opel Corsa l'auto è andata in fiamme

Incidente stradale sulla Palermo Catania nella zona del raccordo autostradale nella zona di Villabate. Un giovane palermitano di 20 anni, S.A. si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale Civico.

Lo scontro questa mattina tra l’Opel Corsa guidata dal giovane palermitano e un autocarro guidato da un uomo di 40 anni di Catania che stava andando al teatro Massimo a prendere del materiale.

Nell’impatto l’auto è andata in fiamme. Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno liberato. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale.

E’ stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in gravi condizioni all’ospedale Civico. L’autostrada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di operare. Si sono formate in autostrada in direzione Palermo lunghe code.

Incidente a Mondello ferito un giovane

Incidente la scorsa notte a Mondello all’ incrocio tra via Tolomea e via Stesicoro. Un’auto e uno scooter si sono scontrati, ferito un giovane A.L.M. trasportato in ospedale al Buccheri La Ferla.

Lo scontro si è verificato intorno a mezzanotte e un quarto. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale. Il giovane è stato trasportato in ospedale. Ancora non si conoscono le condizioni.

Incidente in via Messina Marine

Altro incidente sabato sera in via Messina Marine, all’altezza del ristorante Cantastorie. Tre auto le auto coinvolte che si sono scontrate, fortunatamente illesi tutti gli occupanti delle vetture. Il traffico in zona è rimasto paralizzato. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica per eseguire i rilievi e stabilire le responsabilità dello scontro.

Incidenti in settimana, A19 bloccata per un tir a Scillato

Tir furori strada e tamponamenti. L’autostrada Palermo Catania nella zona di Scillato alcuni giorni fa era rimasta bloccata a causa di un incidente in cui era rimasto coinvolto un Tir e un tamponamento tra tre auto. E’ successo tutto questa mattina.

Il grosso mezzo è uscito fuori strada. L’automobilista che sopraggiungeva si è fermato ed è stato tamponato da altre auto che arrivavano da dietro. Quattro i feriti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale che dovranno stabilire le responsabilità.

Il camionista il più grave è stato trasportato all’ospedale di Termini Imerese.