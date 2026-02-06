Coinvolti un camion, un furgone e un'auto

Un incidente ha bloccato l’autostrada in uscita da Palermo all’altezza di Bagheria. L’impatto tra un camion che si è messo di fianco bloccando l’intera carreggiata e il furgone di un corriere. E’ rimasta coinvolta anche una vettura. Stanno intervenendo diverse ambulanze del 118 per soccorrere i feriti.

Si sono formate lunghe code in uscita da Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dai mezzi, gli agenti della polizia stradale, i carabinieri e gli operai dell’Anas.

