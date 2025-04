I carabinieri della stazione di San Filippo Neri hanno sequestrato In via Fausto Coppi, nei cunicoli sotterranei dei casermoni allo Zen 2 oltre 200 dosi di droga tra cocaina, hashish e marjuana già pronte per la vendita al dettaglio.

Nel corso dei controlli i militari hanno trovato un involucro sopra la tettoia di un box, con dentro 27 proiettili calibro 38 e un paio di manette con la matricola abrasa. Tutta la droga ed il materiale rinvenuto è stato sequestrato per i successivi accertamenti.