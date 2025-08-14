I Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato la presenza di un ragazzo che tenendo in mano una busta in plastica, camminava sul solaio calpestabile di un condominio della via D’Alvise.

Il giovane accortosi della presenza dell’autovettura dei militari, inizialmente si è inginocchiato e, dopo pochi secondi, si è allontanato dal parapetto verso l’interno della superficie calpestabile.

L’atteggiamento del giovane ha insospettito i Carabinieri che, hanno deciso di procedere con una verifica; sul tetto del condominio i tutori dell’ordine non hanno trovato la presenza del ragazzo ma, all’interno della canna fumaria del tetto della palazzina, hanno rinvenuto un sacchetto in plastica contenente 8 panetti di hashish del peso di 750 grammi ed ulteriori 55 grammi della medesima sostanza, già suddivisa in dosi.

La sostanza stupefacente per i relativi accertamenti qualitativi e quantitativi, è stata sequestrata ed inviata al Laboratorio per le Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo.

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo, con il supporto delle unità cinofile, hanno portato a termine un’operazione nel quartiere Zen 2, culminata con il sequestro di sostanze stupefacenti.

In un secondo sequestro sempre allo Zen sono stati sequestrati: 3,3 chili di hashish suddivisi in 28 panetti, 311 dosi e una stecca; 85 dosi di crack, contenute all’interno di involucri in cellophane trasparente termosaldati, per un peso complessivo di circa 51 grammi;8 involucri di marijuana, per un peso di circa 3 grammi; 9 dosi di cocaina per un peso di circa 3 grammi; 3 bustine di plastica contenenti una sostanza polverosa bianca, utilizzata per il taglio della cocaina.

Tra i vari nascondigli utilizzati, parte delle dosi, pronte per la vendita ai consumatori, è stata trovata anche in una lavatrice abbandonata tra i padiglioni.

Tutto il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti e sarà inviato al laboratorio per le analisi delle sostanze stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo.