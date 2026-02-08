Quali rischi dall’uso di sostanze stupefacenti. Non solo per la salute ma anche legali e, perfino, sociali, come l’isolamento e l’addio ai propri progetti di vita. Partire dalla conoscenza è la base di ogni scelta e portare una conoscenza a 360 gradi di questi fenomeni direttamente ai ragazzi nell’età delle scelte è la base dell’idea del Lions Club Palermo Mediterranea che ha deciso di spendere il proprio tempo per parlare agli studenti portando negli istituti gli esperti: quelli che contrastano la droga in strada come le forze dell’ordine, quelli che ne studiano gli effetti sanitari, che fanno le analisi alle sostanze ed agli effetti, quelli che applicano le leggi.

La conoscenza portata ai ragazzi

Il Liceo Scientifico benedetto Croce e l’Educandato Statale Maria Adelaide sono stati teatro di due incontri per parlare di questi argomenti non da un punto di vista solo teorico ma pratico coinvolgendo i ragazzi. Lo si è fatto mostrando loro materialmente gli effetti delle varie droghe sul comportamento umano. Mostrando la differenza sulla consapevolezza, sulla capacità di prendere scelte o di affrontare qualsiasi evento sotto l’effetto di droghe.

Gli esperti

A portare il loro racconto di quello che vedono sul campo, oltre il comandante della Stazione Carabinieri di Palermo Piazza Verdi, dirigenti chimici sanitari che si occupano delle analisi sulle droghe e degli effetti ovvero Vita Giaccone, Massimiliano Greco, Ilaria calabrese, un dirigente medico pediatra come Diego Pampinella.

A parlare, invece, dei rischi legali e di come anche una cosa che può sembrare una goliardata, un evento occasionale, possa trasformarsi in un incubo per chi lo fa è stata Cinzia Armato, avvocato e Vice Procuratore Onorario presso la Procura di Palermo, nonché socia di club e delegata del Distretto Lions Sicilia 108yb su Abuso sui minori: informazione, sensibilizzazione e prevenzione.

Due incontri di consapevolezza

Due incontri durante i quali i ragazzi hanno posto domande e raccontato come vedono il fenomeno dimostrando a volte di conoscere alcuni rischia, altre volte di non avere idea di cosa potesse comportare anche da un punto di vista sociale.

Lo scopo degli incontri, che continueranno, è quello di fornire ai nostri giovani una dettagliata consapevolezza attraverso la quale possano fare le loro scelte considerando ogni aspetto di un fenomeno sempre più preoccupante