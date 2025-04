Due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti e minacciati nel carcere Ucciardone a Palermo. Lo riferisce il segretario nazionale del sindacato Cnpp Maurizio Mezzatesta. Un’aggressione è avvenuta alla nona sezione e una all’ottava.

I poliziotti sono stati trasportati al pronto soccorso di Villa Sofia. La prognosi è di 7 e 5 giorni.

“Siamo stanchi di contare i feriti, non si fa altro che archiviare episodi di violenza e minacce contro il personale ed eventi critici vari, che se ne ripropongono altri episodi anche di estrema violenza, sommati ai carichi di lavoro sproporzionati – aggiunge Mezzatesta – e all’utilizzo sproporzionato dello straordinario venendo meno a quanto previsto dall’accordo quadro nazionale. Straordinario che viene imposto e che a sua volta non viene pagato regolarmente e contestualmente non oltre un numero di ore stabilite. Il personale è stanco attende da tempo concreti e tempestivi interventi che tardano a arrivare e verosimilmente attende il personale un’altra estate copie incolla delle precedenti. Esprimo la massima solidarietà al personale ferito”.