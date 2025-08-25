Due agenti penitenziari sono stati feriti da un detenuto nella nona sezione del carcere maresciallo Di Bona ex Ucciardone. Ad aggredire gli agenti un detenuto che alcuni giorni fa era stato salvato dagli agenti dopo che aveva ingoiato un pezzo di ceramica dopo aver danneggiato un sanitario.

Nel corso del colloquio con la psichiatria il carcerato ha iniziato a oggetti e gavette di alluminio contro gli agenti colpendone due che sono intervenuti in soccorso della dottoressa. Il detenuto italiano non è nuovo a queste aggressioni.

“Questo episodio – dice Maurizio Mezzatesta segretario nazionale del Cnpp Spp – è solo l’ultimo di una serie di eventi che hanno messo in luce la problematicità della gestione dei detenuti con problemi psichiatrici all’interno della struttura carceraria. La nona sezione non è idonea a ospitare tali detenuti e il personale di polizia penitenziaria non è adeguatamente formato per gestire situazioni di questo tipo. Il sindacato Cnpp/Spp chiede da tempo una soluzione a questo problema, che non può più essere ignorato. È necessario che vengano adottate misure concrete per garantire la sicurezza del personale e dei detenuti, come ad esempio la creazione di altre Rems strutture specializzate per i detenuti con problemi psichiatrici”.

“Non possiamo più permettere che il personale di polizia penitenziaria sia messo in pericolo a causa della mancanza di risorse e di strutture adeguate. È nostro dovere garantire la sicurezza e il benessere di tutti coloro che lavorano e vivono all’interno delle strutture carcerarie –

conclude Mezzatesta – il personale da decenni è allo stremo sovraccaricati di lavoro, in una struttura priva di ogni comfort, ove anche riattivare nelle sezioni che ospitano la maggior parte dei detenuti degli ascensori è un miraggio nella ennesima stagione afosa ove all’ interno delle sezioni non passa un filo d’ aria. Esprimiamo tutta nostra solidarietà al personale ferito”.