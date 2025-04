Furti con spaccate in provincia di Palermo. I ladri hanno messo a segno due colpi a Balestrate (Palermo). Un uomo ha preso di mira in via Gesugrande, sfondando a calci la porta d’ingresso di una parafarmacia.

Dopo avere fatto irruzione nel negozio si è diretto verso il registratore di cassa e si è impossessato di circa 250 euro in contanti. Poi si è dato alla fuga. Sono intervenuti i carabinieri che stanno analizzando le immagini delle telecamere.

Un secondo furto in via Piersanti Mattarella. I ladri hanno ridotto in frantumi la porta a vetri di un negozio di alimentari. Dall’attività commerciale sono stati portati via circa 150 euro, le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.

“A Balestrate in paese ci sono decine di telecamere – dicono i residenti – Come è possibile che non vengono presi questi balordi che già avevano compiuto un furto un tabacchino qualche settimana fa”.