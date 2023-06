Evento nella sede di Sicindustria per il 28 e 29 giugno

Due giornate di formazione per il 28 e 29 giugno si terranno nella sede di Sicindustria a Palermo (in via XX Settembre) dedicate alle aziende che circa due mesi fa hanno deciso di costituire il Consorzio trasporti siciliani.

Il gruppo conta 58 imprese del trasporto privato su gomma in Sicilia, con oltre 50 che aderiscono ad Anav Sicilia. L’iniziativa è organizzata dallo stesso Consorzio, che si avvale della collaborazione tecnico-giuridica dello studio “Malena& Associati” di Roma. Durante le due giornate si parlerà dell’affidamento dei contratti pubblici, del nuovo codice degli appalti, delle varie tipologie di gara e degli adempimenti digitali necessari per affrontare una gara telematica. A illustrare i temi saranno i legali Bruno Bitetti, Giampiero Fumel e Stefania Miccoli.

Graffagnini “Ci stiamo preparando per essere competitivi”

“Il Consorzio che abbiamo deciso di costituire – dice Antonio Graffagnini, presidente del Ctsi – non è altro che la conseguenza della volontà della maggioranza assoluta dei soci Anav Sicilia, i quali hanno la necessità di conoscere in modo preciso iter burocratici e norme per partecipare alle gare europee finalizzate all’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Ci stiamo preparando per essere competitivi a salvaguardia della categoria e dei posti di lavoro delle nostre aziende”.