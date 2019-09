Intervento in massa di polizia e carabinieri

Panico in via Sacco e Vanzetti a Palermo a Brancaccio. Due pitbull hanno seminato il panico. Come si vede dal video sono dovuti intervenire in massa gli agenti di polizia e i carabinieri.

Gli animali hanno aggredito alcune persone e alcuni cani. Ancora da chiarire cosa sia successo e quali sono le condizioni dei feriti.

Ci sono stati attimi di paura. Gli animali usciti per strada hanno seminato il panico. Secondo il racconto il alcuni residenti uno degli animali sarebbe stato ucciso.

Un secondo è stato bloccato.

Per alcuni lunghi minuti nella zona è stato il panico. In molti hanno cercato di fermare gli animali che sembravano impazziti.

(Video di Antonino Gandolfo)