L'arbitro dell'incontro La Penna

E’ il giorno di Frosinone Palermo. Dopo 2-1 in rimonta nella gara d’andata, ora il ritorno per ufficializzare la terza promossa in Serie A e dunque chiudere il quadro delle partecipanti alla massima serie nella prossima stagione: il Frosinone ospita il Palermo, ultima gara della Serie B.

Le squadre scenderanno in campo allo Stadio Benito Stirpe alle ore 20:30.

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1: match visibile anche in streaming tramite Sky Go attraverso tablet, smartphone e pc.

Tanti tifosi avevano chiesto di poter vedere la partita in piazza Politeama ma, anche questa volta, il permesso è stato negato.

Sky, detentrice dei diritti televisivi, e la Lega serie B seguiranno, anche questa volta, la linea tenuta sino ad ora e non permetterà l’allestimento di maxi-schermi in luoghi pubblici per assistere all’incontro.

Per ragioni legate ai diritti televisivi e alla tutela degli abbonati i tifosi dovranno quindi vedere la finale di ritorno in locali privati o nelle proprie case.

Solo in casi straordinari nel passato si e riusciti ad “aggirare” l’ordinanza in questione, come ad esempio ad Erice in occasione della partita di andata dei play-off promozione del Trapani in serie B, in quell’occasione l’apertura dei cancelli del Campo Bianco, in cui era allestito un maxi-schermo per vedere l’incontro, trasformò di fatto l’evento privato in un evento pubblico.

Per i tifosi del Palermo, quindi, piazza Politeama potrà riempirsi e colorarsi di rosanero solo a partita conclusa, in caso di promozione in serie A.

La partita sarà arbitrata da Federico La Penna. Il fischietto di Roma 1 è lo stesso arbitro designato in questa stagione per il match della settima giornata fra Frosinone e Palermo (segnato anche da un gol annullato a Rispoli nel finale), giocato proprio al Benito Stirpe.

Quello della settima giornata è l’unico precedente stagionale di La Penna con i ciociari; tre invece quelli con i rosa ed in nessuno dei tre casi il Palermo ha ottenuto la vittoria (statistica simile a quella dell’arbitro Chiffi prima della finale d’andata): oltre a Frosinone – Palermo 0-0, La Penna ha arbitrato anche Empoli-Palermo (finita 4-0) e Palermo-Cremonese (terminata 1-1)

La Penna sarà coadiuvato da Domenico Rocca di Vibo Valentia e Dario Cecconi di Empoli. Quarto ufficiale Edoardo Raspollini di Livorno, arbitri addizionali Eugenio Abbatista di Molfetta e Aleandro Di Paolo di Avezzano.

FROSINONE (4-2-3-1): Vigorito; M Ciofani, Terranova, Krajnc, Crivello; Gori, Chibsah; Matarese, Ciano, Soddimo; Dionisi.

PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Dawidowicz, Struna, Rajkovic; Rispoli, Jajalo, Murawski, Aleesami; Coronado; La Gumina, Nestorovski.