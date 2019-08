Giovanni Finazzo, ex questore ed ex prefetto a Trapani, è morto oggi. Indagini in corso.

Solitamente non scriviamo di suicidi, ma in questa occasione lo dobbiamo fare trattandosi di un autorevole uomo delle istituzioni, ma non entreremo nei particolari del gesto.

Finazzo, 77 anni, originario di Cinisi, entrato in Polizia negli anni 70, è stato nell’ordine questore di Trapani, Catania, Milano e Roma.

Nel 2003 divenne prefetto di Trapani e nel 2007 fu nominato prefetto di Catania e questo fino al 2009 quando andò in pensione. Ha continuato l’attività con altri incarichi, ad oggi faceva parte del consiglio superiore della Banca d’Italia.