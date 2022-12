Pallanuoto femminile serie A1, etnee pronte per la sfida continentale

Tutto facile per l’Ekipe Orizzonte Catania che nell’anticipo della settima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile travolge a domicilio la Rari Nantes Bologna per 19-6. Un buon viatico per il girone della seconda fase della Champions che vedrà, da domani venerdì 9 dicembre, le etnee impegnate a Padova nel gruppo con le padrone di casa, le ungheresi del Dunaujvarosi Foiskola e le olandesi del ZVL 1886.

Ekipe Orizzonte brilla a Bologna

Intanto, il successo in campionato permette alle rossazzurre di agguantare in classifica la Plebiscito Padova, sconfitta nell’altro anticipo del settimo turno a Roma, al secondo posto con 18 punti. Capolista, naturalmente, la formazione capitolina che guida a punteggio pieno. Il resto della settima giornata si giocherà nel fine settimana che vedrà impegnata la matricola acese Brizz Nuoto sulla difficile vasca del Trieste.

Partenza disarmante

Partenza a razzo della squadra allenata da Martina Miceli. Le rossazzurre hanno infatti ipotecato il successo già nella prima metà di gara, chiudendo il primo tempo per 3-0 e segnando altre altre 8 reti senza subirne nessuna nella seconda frazione. All’intervallo lungo le due squadre sono andate al riposo sul punteggio di 11-0 per le etnee. Nella seconda parte della partita, è stata accademia con l’Ekipe Orizzonte che ha allentato leggermente la morsa concedendo 6 reti alle felsinee ma segnandone altre 8 nei due tempi finali.

Miglior marcatrice del match è stata Valeria Palmieri con sei reti, mentre Veronica Gant ed Alice Williams sono andate a segno tre volte ciascuno. Due gol per Bronte Halligan e Cecilia Grasso, uno per Claudia Marletta, Gaia Gagliardi e Aurora Longo.

Grasso “Champions vicina, siamo pronte a dare il massimo”

Al fischio finale, a fare il bilancio del match appena giocato è stata Cecilia Grasso dell’Ekipe Orizzonte, che ha rivolto il pensiero anche agli impegni di Coppa in programma a Padova nel fine settimana: “Abbiamo iniziato la partita – ha detto la numero 3 – un po’ a rilento. Man mano che la gara andava avanti però ci siamo sciolte e siamo riuscite a imporre il nostro ritmo. La Champions è ormai vicina, ma ci siamo preparate molto e ognuna di noi è pronta a dare il massimo”.

Debutto stagionale in Champions per le rossazzurre

Tutto pronto, quindi, per l’Ekipe Orizzonte che domani, venerdì 9 dicembre, sarà a Padova per il girone della seconda fase della Champions. Alle 17 esordio con il Dunaujvarosi Foiskola. Sabato, alle 19 le etnee sfideranno lo Zvl 1886 e domenica la super sfida con le padrone di casa della Plebiscito Padova, già affrontate in campionato con successo delle venete per 13-11. Andranno avanti le prime due di ogni girone.

Rari Nantes Bologna – Ekipe Orizzonte, il tabellino

Rn Bologna-Ekipe Orizzonte 6-19

Parziali: 0-3; 0-8; 3-4; 3-4

Rn Bologna: O. Sesena, A. Repetto 2, V. Perna 1, F. Lekness 1, A. Mazzia, A. Musso 2, C. Morselli, M. Lepore, M. Marchetti, E. Farneti, L. Redaelli, F. Toth, M. Allotta. Allenatore A. Posterivo.

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso 2, G. Viacava, V. Gant 3, D. Bettini, V. Palmieri 6, C. Marletta 1, G. Gagliardi 1, A. Williams 3, A. Longo 1, M. Leone, G. Condorelli. Allenatore Miceli.

Arbitri: Grillo e Colombo

Note: Superiorità numeriche: Orizzonte 3/8 + un rigore realizzato e Bologna 0/1 + un rigore realizzato. Spettatori 100 circa.

I risultati della settima giornata

Due gli anticipi giocati ieri per permettere alle tre squadre italiane di partecipare alla Champions.

Rari Nantes Bologna – Ekipe Orizzonte 6-19

Sis Roma – Plebiscito Padova 11-7

Sabato 10 dicembre il resto della giornata

Rapallo – Rari Nantes Florentia

Trieste – Brizz Nuoto

Como Nuoto – Bogliasco

Classifica, l’Ekipe Orizzonte affianca Padova

Questa la classifica provvisoria del massimo campionato nazionale femminile. Sis Roma* 21 punti; Plebiscito Padova* e Ekipe Orizzonte* 18; Pallanuoto Trieste 12; Rapallo 9; Bogliasco 6; Rari Nantes Bologna*, Rari Nantes Florentia, Como Nuoto e Brizz Nuoto 3.

Con l’asterisco, le squadre con una partita in più.