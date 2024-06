Battuta Grazia Cosentino ed il centrodestra

Terenziano Di Stefano si appresta ad essere il nuovo sindaco di Gela. I dati al momento non ancora definitivi lo premiano e lo danno con un distacco sempre crescente rispetto all’altra candidata alla poltrona di primo cittadino, ovvero all’ingegnere Grazia Cosentino.

Il centrodestra è stato battuto. Gli elettori hanno dato fiducia al progetto progressista-civico. Già il leader autonomista Raffaele Lombardo fa i complimenti “al nuovo sindaco Di Stefano”.

Lombardo, “Contento per successo di Terenziano Di Stefano”

“Sono molto contento per il successo di Terenziano Distefano nuovo sindaco di Gela. Non solo perché è stato un militante autonomista della prima ora, ma perché credo che avrà la libertà e la forza necessarie per imprimere una svolta allo sviluppo della città, incentrato sulla sua storia, sui beni culturali, sulla ricchezza del mare e della terra e soprattutto sull’intelligenza e sulla passione dei gelesi”. Lo dichiara l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo

Ballottaggio a Caltanissetta, si sfidano Tesauro e Petitto

Nel capoluogo nisseno i due sfidanti, Walter Tesauro (34,42%) e Annalisa Petitto (30,82%), rispettivamente del centrodestra e centrosinistra, hanno consegnato le liste con le squadre di assessori.

Nessun apparentamento per Tesauro, nonostante gli incontri di questi giorni con il sindaco uscente del M5S, Roberto Gambino, che al primo turno ha incassato quasi il 28% delle preferenze. La squadra di Tesauro è quella presentata al primo turno: Calogero Adornetto (Fi), Guido Del Popolo in quota lista del sindaco, Gianluca Bruzzaniti e Toti Petrantoni per FdI, Giovanna Candura vice sindaco, Oscar Aiello Lega, Angelo Fasulo di Gela e Saverio Romano in quota Noi Moderati, Gero Valenza di Mussomeli, in quota Dc.

Nuovi ingressi invece per Annalisa Petitto. Tra i designati assessori Angelo Failla che al primo turno era tra i candidati sindaci, Paola Sanfilippo e Giancarlo Larocca, espressione della lista “Caltanissetta Futura e Democratica” e Salvatore Alù candidato nella lista “Orgoglio Nisseno”. Confermati il vicesindaco Salvatore Licata e gli assessori Alberto Calafato, Leyla Montagnino, Vincenzo Cancelleri e Carmelo Milazzo. Intanto, a differenza di quanto è accaduto a Gela, a Caltanissetta non vi è stato nessun matrimonio tra Movimento cinque Stelle e Pd.

Pachino in ordine sparso

Era scontro prima delle elezioni a Pachino tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, che si sono presentati agli elettori con due candidati a sindaco, e lo sarà anche in occasione del ballottaggio. I meloniani hanno scelto di non sostenere, al secondo turno, Giuseppe Gambuzza, uomo di Forza Italia, vicinissimo al parlamentare regionale Riccardo Gennuso, che se la vedrà Barbara Fronterrè, sostenuta da una coalizione eterogenea, con dentro pezzi di Centrosinistra, Mpa e Dc.