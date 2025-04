Chiusi i giochi per le candidature sono otto le liste in pista per l’elezione del consiglio della Città metropolitana di Palermo. Le elezioni si terranno il 27 aprile con consultazione di secondo livello dunque alle urne non saranno chiamati i cittadini ma i consiglieri comunali delle 81 amministrazioni che fanno parte della Città metropolitana ovvero la ex provincia.

Qui non c’è un candidato presidente perché per legge il ruolo è ricoperto dal sindaco della città capoluogo come anche a Messina e catania. Qui si tratta di Roberto Lagalla. Completata la presentazione delle liste entro mezzogiorno di ieri ed effettuati controlli di compatibilità è stato effettuato il sorteggio. nella scheda elettorale risulteranno stampate in base a questo ordine:

Liste sulle scheda elettorale

Partito Democratico

Fratelli d’Italia

Lavoriamo per Palermo – Grande Sicilia – Lagalla sindaco

L’alternativa (lista congiunta fra Movimento 5 stelle e Avs)

Forza Italia Berlusconi PPE

Democrazia Cristiana

Lega Salvini premier

Noi Moderati

I candidati

Partito democratico

Marcello Catanzaro (sindaco di Isnello), Liborio Maurizio Costanza (consigliere comunale di San Giuseppe Jato), Armando Luciano Galeandro (consigliere comunale di Bagheria), Angela Genchi (consigliere comunale di Pollina), Rosario Lapunzina (vicesindaco di Cefalù), Francesca Librizzi (consigliere comunale Petralia Soprana), Marina Maltese (consigliere comunale di Cinisi), Maurizio Milone (sindaco di Belmonte Mezzagno), Giovì Monteleone (sindaco di Carini), Patrizia Ortaggio (consigliere comunale di Piana degli Albanesi), Caterina Provenza (consigliere comunale Lascari), Maria Luisa Vaccaro (consigliere comunale di San Giuseppe Jato).

Fratelli d’Italia

Filippo Barbaria (consigliere comunale Cefalà Diana), Angelo Conti (sindaco di Valledolmo), Vanessa Costantino (consigliere comunale di Partinico), Giuseppe Crivello (consigliere comunale di Santa Flavia), Rosaria Cucinella (consigliere comunale di San Cipirello), Mariano Guzzo (consigliere comunale di Casteldaccia), Francesco Martorana (ex sindaco di Ficarazzi), Rosolino Meli (consigliere comunale di Campofelice di Fitalia), Giusy Nicolosi (consigliere comunale di San Mauro Castelverde), Giuseppe Palmeri (sindaco di Roccamena), Giuseppe Rizzo (consigliere comunale di Lercara Friddi), Adriana Rizzuto (consigliere comunale di Camporeale), Angela Sapienza (consigliere comunale di Terrasini), Debora Spica (consigliere comunale di Caccamo), Pietro Vallone (consigliere comunale di Campofiorito), Valeria Zito (consigliere comunale di Chiusa Sclafani).

Lavoriamo per Palermo – Grande Sicilia – Lagalla sindaco

Antonino Abbate (consigliere comunale Palermo), Andrea Albano (consigliere comunale di Trappeto), Adriana Acquaro (consigliere comunale di Partinico), Anna Maria Caruso (consigliere comunale di Contessa Entellina), Dario Chinnici (Capogruppo a Palermo), Antonio Cicchirillo (vicepresidente del Consiglio Comunale di Contessa Entellina), Alfonso Colletti (consigliere comunale di Contessa Entellina), Tiziana Conte (vicepresidente Consiglio Comunale di Campofiorito), Arianna Fiorenza (consigliere comunale di Terrasini), Gianpaolo Fiscelli (consigliere comunale di Villabate), Gianvito Gaglio (consiglire comunale di Cinisi), Ilenia Maggio (consigliere comunale di Geraci Siculo), Elsa Spataro (consigliere comunale di Marineo) Leonardo Spera (sindaco di Contessa Entellina).

L’alternativa (lista congiunta Movimento 5 stelle, La Vardera e Avs)

L’accordo fr ail KMovimento 5 stelle, Controcorrente, il nuovo movimento di Ismaele La vardera e la sinistra estrema di Avs sarà ufficializzato domani ma intanto ha già prodotto una lista unica insieme a qualche civico come anche il movimento Oso di Palermo

Giulia Argiroffi (Consigliere di Palermo con Oso), Antonella Campisi (consigliere comunale di Giuliana), Annunziata Cangelosi (consigliere comunale di Castelbuono), Francesco Paolo D’Angelo (consigliere comunale Termini Imerese), Fosca Giambanco (consigliere comunale di Carini), Fabio Giambrone (orlandiano di ferro ed ex vicesindaco di Palermo), Giuseppe Miceli (consigliere comunale di Palermo), Antonino Randazzo (capogruppo M5S a Palermo), Enrica Renda (consigliere comunale di Ustica), Raffaele Sellaro (consigliere comunale di Petralia Sottana).

Forza Italia Berlusconi PPE

Pasquale Terrani (Consigliere comunale Palermo), Catia Meli (Consigliere comunale Palermo), Gianluca Inzerillo (Consigliere comunale Palermo), Santina Alduina (consigliere comunale di Monreale), Claudio Armetta (consigliere comunale di Carini), Eleonora Varone (presidente Consiglio Comunale di Ciminna), Francesco Calderaro (sindaco di Castellana Sicula), Michelangela D’Aleo (consigliere comunale di San Giuseppe Jato), Giovanni Di Gangi (consigliere comunale Alimena), Mariangela Di Stefano (consigliere comunale Sciara), Rosa Orlando (consigliere comunale di Trappeto), Marika Serraino (consigliere comunale di Sciara), Vito Rizzo (sindaco di Balestrate), Silvio Serraino (consigliere comunale di Sciara), Antonino Tubiolo (presidente Consiglio Comunale Misilmeri), Rita Coscino (consigliere comunale Chiusa Sclafani).

Democrazia Cristiana

Pietro D’agostino, Nicola Figlia, Irene Filippone, Maria Cristina Foti, Maria Grazia Lo Cascio, Luciano Marino, Giuseppa Rita Militello, Flavio Pillitteri, Silvia Tirrito, Giuseppe Tuzzolino, Stefania Vara, Domenico Vazzano, Teresa Colletti, Giuseppina Cottone, Rossella Puccio, Giuseppe Tripoli, Giacomo Paolo Ferrara, Giuseppe Gargagliano.

Lega Salvini premier

1. Anello Alessandro Consigliere Palermo

2. Calì Giuseppe consigliere Godrano

3. Cusimano Rosaria consigliera Torretta

4. Cuttitta francesco Consigliere di Campofelice di Fitalia

5. Di Giacinto Giovanni Sindaco Casteldaccia

6. Di Stefano Giuseppina Consigliera Santa Cristina Gela

7. Gippetto Giusta Consigliera Bolognetta

8. Guarrera marisa Consigliera Alimena

9. Gurrado Francesco Consigliere Bagheria

10. Guttilla Franco Consigliere Casteldaccia

11. Intravaia Antonino consigliere Torretta

12. Mazzola Tiziana consigliera Lascari

13. Re Salvatore Consigliere Godrano

14. Sciascia Fabio Consigliere Termini Imerese

15. Scrivano Giuseppe Sindaco Alimena

16. Siragusa Linda consigliera Caccamo

17. Tarantino Stefania consigliera Santa Flavia

18. Tardiolo Francesca Marzia Consigliera Cefala Diana

Noi Moderati

1. Giuseppe Mancuso (Vicepresidente del Consiglio Comunale di Palermo)

2. Salvatore Canzoneri (Consigliere Comunale, Bisacquino)

3. Vincenzo Lo Cascio (Consigliere Comunale, Ficarazzi)

4. Teresa Marchese (Consigliera Comunale, Chiusa Sclafani)

5. Annalisa Marfia (Consigliera Comunale, Altofonte)

6. Federica Salerno (Consigliera Comunale, Belmonte Mezzagno)

7. Matteo Scianna (Consigliere Comunale, Bagheria)

8. Maria Rosaria Spera (Consigliera Comunale, Belmonte Mezzagno)

9. Francesco Terrasi (Consigliere Comunale, Trabia)